Météo: Des risques de pluies annoncées sur certaines localités…

A partir de cet après-midi, des risques de sont prévus sur les localités Ouest (Ziguinchor, Cap Skirring, Sédhiou, Nioro, Kaolack, Iles du Saloum, Thiès, Mbour et environs).

Toutefois cette nuit allant à la journée du mardi, des activités intéresseront progressivement les régions Est (Kédougou, Tambacounda, Kolda et Matam, et du Sud (Casamance) avec des possibilités d’extension vers Kaffrine, Linguère et Podor.

Sur le reste du territoire le ciel restera passagèrement nuageux à couvert.

La chaleur humide sera notée à l’intérieur du pays avec des températures maximales qui varieront entre 31°C et 38°C.

Les visibilités pourraient être affectées par endroits en raison de la pluie. Les vents seront variables sur l’ensemble du pays avec une intensité faible à modérée.

Prévision Valables du 23/09/24 à 12h00 au 24/09/24 à 12h00

Source Anacim