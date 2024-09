Sénégal : le gap du financement annuel de l’agriculture estimé à 364 milliards F cfa

Au Sénégal, malgré son apport à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté, l’accès au financement du secteur agricole reste limité. Il fait face à des contraintes qui ont, entre autres, pour noms la persistance des risques liés à la production et la commercialisation, l’approvisionnement en matières premières impactent, l’appétit des acteurs financiers et la capacité de remboursement des acteurs.

Au niveau des institutions financières, le manque de personnel spécialisé, de procédures adaptées et de l’expertise nécessaire limite leurs capacités à financer de manière adéquate le secteur.

Partant de cet état de fait, une étude de la Société financière internationale (IFC) et de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA) du Sénégal montre un gap important entre les financements disponibles et les besoins des producteurs.

« le gap de financement annuel du crédit de campagne au Sénégal est estimé à 364 milliards de FCFA (618 millions USD) – non inclusif des besoins d’investissement pour la production agricole et des besoins de financement pour la commercialisation. L’offre de financement nécessaire aux transformateurs agro-alimentaires formels s’élève à 184 milliards de FCFA. Ce montant n’inclut pas les besoins des transformateurs informels qui constituent la majorité du tissu agro-alimentaire », souligne l’étude, présentée ce lundi à Dakar.