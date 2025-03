Météo  Senegal : Une vague de fraîcheur s’installe sur le pays selon ANACIM

Une vague de fraîcheur s’installera sur une grande partie du pays jusqu’à mercredi, selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

D’après Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM, cette baisse des températures sera particulièrement marquée dans les régions septentrionales, notamment à Saint-Louis, Matam, Louga et Podor, où les températures minimales connaîtront une diminution notable. Les effets de cette fraîcheur s’étendront également aux régions du centre et de l’ouest du pays, incluant Diourbel, Mbour, Thiès, Fatick et Dakar, où des matinées fraîches et des nuits relativement froides sont attendues.

Ce phénomène météorologique s’explique par l’influence des masses d’air froid en provenance du nord du continent, favorisées par un renforcement des alizés maritimes. L’ANACIM recommande aux populations, en particulier aux personnes vulnérables, de prendre les précautions nécessaires face à cette baisse des températures.