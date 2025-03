Alerte météo : L’ANACIM annonce des vents forts attendus sur la côte sénégalaise du mercredi au samedi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce l’arrivée de vents forts de secteur nord soufflant jusqu’à 40 km/h sur une partie de la côte sénégalaise, du mercredi au samedi.

Selon Cheikh Ahmed Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM, ces vents seront particulièrement marqués entre 16 h et 23 h et concerneront les domaines maritimes de Dakar, de la Petite-Côte et de la Casamance. Il précise toutefois que l’intensité des vents sera plus importante en haute mer qu’à proximité du littoral. Les usagers de la mer, en particulier les pêcheurs et les navigateurs, sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques potentiellement dangereuses.