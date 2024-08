Météo : Risque d’averses annoncées sur Dakar

Ce lundi, Dakar peut s’attendre à des «averses isolées d’intensités variables, par intermittences, par endroits et par moments, de positions aléatoires, entre le cours de la journée et la soirée prochaine».



Selon le premier bulletin de la météo de Riad publié dans la matinée de ce lundi 5 août, l’atmosphère est «progressivement propice à la formation d’orages et d’averses, de positions aléatoires et isolées, par endroits, entre l’intérieur du Sénégal et les côtes».

Sur les autres régions, il est possible de noter des pluies, « particulièrement sur la bande littorale par moments en cours d’après-midi et soirée» dans les régions de Louga, Saint-Louis, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Ziguinchor et Sédhiou.