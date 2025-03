Espionnage et licenciement abusif : Eiffage Rail Dakar mis en cause après un cas de surveillance illégale

Un nouveau scandale secoue le secteur ferroviaire au Sénégal. Après l’affaire de la SETER en 2023, Eiffage Rail Dakar se retrouve à son tour accusée d’espionnage et de licenciement abusif. Le directeur de la sécurité ferroviaire aurait été discrètement surveillé grâce à un dispositif GPS dissimulé dans son véhicule de fonction avant d’être brutalement remercié.

Alertée par une plainte, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) a réagi fermement en affirmant n’avoir jamais délivré d’autorisation permettant à l’entreprise de suivre les déplacements de ses employés. Cette pratique, jugée intrusive et illégale, soulève de sérieuses préoccupations quant au respect de la vie privée et des droits des travailleurs.

Ce nouvel épisode rappelle l’affaire de la SETER, où un procédé similaire avait été utilisé pour licencier un directeur comptable, avant que l’entreprise ne soit rappelée à l’ordre par la CDP. Ce précédent n’a manifestement pas dissuadé d’autres acteurs du secteur ferroviaire d’adopter des pratiques contestables en matière de surveillance des employés.

Ce dossier relance ainsi le débat sur la protection des droits des travailleurs et les limites de la surveillance en entreprise. Les autorités compétentes pourraient être amenées à prendre des mesures plus strictes pour prévenir de tels abus et garantir un cadre de travail respectueux de la législation en vigueur.

