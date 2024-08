Dans son édition d’hier lundi, SourceA révélait en exclusivité que, dans la perspective de l’exploitation de la plateforme pétrolière de Sangomar, de la phase 1 de développement, Woodside avait attribué un marché de trois hélicoptères pour le transport de son personnel et de son fret à NHV-WA, une Société́ de droit sénégalais avec une participation à hauteur de 49% du Fonds amé- ricain d’investissement et du Leader européen du transport héliporté́. Votre journal expli- quait aussi que le fromage avait été arraché des mains de NHV- WA. Eh bien, votre canard a pu mettre la main sur le directeur général de NHV-WA, Cheikh Ti- diane Ndiaye, qui a fait des confessions détonantes sur com- ment le défunt régime, qui a beau crier sur tous les toits, son goût prononcé pour le Contenu local, a fini par confisquer puis filer le marché à milliards à Héliconia.

SourceA a crevé l’abcès hier. En révélant, dans son édition d’hier, en exclusivité, un marché attribué à NHV­WA, une Société de droit sénégalais avec une partici­pation à hauteur de 49% du Fonds américain d’investisse­ ment et du Leader européen du transport héliporté́. Lequel mar­ché porte sur trois hélicoptères pour le transport du personnel et du fret de Woodside, partenaire de l’État Sénégal, dans la pers­pective de l’exploitation de la pla­teforme pétrolière de Sangomar, de la phase 1 de développement. Votre journal écrivait également que, contre toute attente, Woodside avait décidé, au forceps d’ôter de la bouche de NVH­WA dont le capital est détenu à 51% par l’homme d’affaires sénéga­lais, Abdoulaye Sylla, ce marché qui pèse des dizaines de mil­ liards. Vingt­-quatre heures après qu’il a livré cette affaire aux sen­teurs d’un scandale de haut vol, votre serviteur a pu mettre la main sur le directeur-général de la Société plaignante et qui a accepté de s’entretenir avec nous sur cette affaire. Il s’agit de Cheikh Tidiane Ndiaye que l’actionnaire majoritaire de NVH­ WA, Abdoulaye Sylla, a pu nommer directeur général de celle­-ci, dès le premier Conseil d’administration.

NHV-WA est une Société de droit sénégalais avec une participation à hauteur de 51% de l’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla et 49% du Fonds américain d’investissement et du Leader européen du transport héliporté́ ‘’

Après dépouillement, l’offre de la Société NHV­WA qui était la seule à avoir rempli toutes les conditions requises, a été rete­ nue, et le contrat a été transmis aux fins de signature. Ce qui fut fait. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Wood­side s’est réveillée un beau jour pour ne plus apposer sa signa­ ture sur le contrat. Et là, naturel­lement, nous, NHV­WA, ne pouvions pas rester les bras croi­sés. 5 Surtout que nous avions déjà commencé, sur fonds pro­pres, des investissements esti­més à plusieurs milliards F CFA et destinés à la mise en place de toutes les installations et la logis­ tique requises en matière aéro­nautique. ‘’Conscient qu’il y avait an­guille sous roche, nous avions adressé aux autorités d’alors une correspondance, par le biais de nos avocats. Pour leur dire que ‘’nous avions pré­senté la meilleure offre pour la fourniture de ces trois (3) hélicoptères’’, confie le direc­teur-général de NHV­WA.

Le Dg de NHV-WA, Cheikh Ahmet Tidiane Ndiaye : ‘’Un jour, lors d’une réunion, en présence de nos avocats (Mes Aly Fall devenu bâtonnier, Assane Dioma Ndiaye, Baboucar Cissé, Demba Ciré Bathily, Seni Dione), la ministre Sophie Gladima m’avait dit de laisser Héliconia profiter du marché que NHV avait gagné par appel d’offres international. Ce que j’avais catégoriquement refusé’’



La ministre du Pétrole de l’époque, Sophie Gladima, en pré­sence des avocats de NHV­WA (Mes Aly Fall devenu bâtonnier, Assane Dioma Ndiaye, Baboucar Cissé, Demba Ciré Bathily, Seni Dione), m’avait dit de laisser Hé­ liconia profiter du marché que NHV avait gagné par appel d’offres international’’, révèle le di­ recteur général de NHV­WA. Qui embraie en ces termes : ‘’naturellement, j’avais catégoriquement refusé, d’autant que la ministre d’alors ne nous avait servis aucun argument, pour espérer qu’on acceptât de lâcher un mar­ ché que nous avions gagné de la manière la plus juste.’’

‘’Pour arracher le marché de nos mains et le filer à son ami Daniel Sigaud, propriétaire de Héliconia, le président d’alors, Macky Sall, avait créé un décret qui va à l’encontre des lois régissant l’aviation civile internationale, en faisant fi de l’agrément dûment obtenu du Ministère du Tourisme et des Transports aériens de l’époque’’

Seulement, devant notre refus de lâcher du lest, l’ancien président de la République, Macky Sall, avait décidé de filer le marché à son ami, Daniel Sigaud, qui est le propriétaire de Héliconia. Pour ce faire, le chef d’État d’alors avait sorti un décret qui va à l’en­ contre des lois régissant l’avia­tion civile internationale.’’ D’ailleurs, explique Cheikh Ahmet Tidiane Ndiaye, à la chute du Pouvoir de Macky Sall, Daniel Sigaud a remué ciel et terre pour vendre Héliconia. Et c’est ainsi que l’achat des parts de Héliconia (49%) par la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd’hui, Da­niel Sigaud a une base à Marra­kech où il a construit plusieurs villas de plaisance.’’

‘’Dès que le régime est tombé, Daniel Sigaud s’est empressé de céder les parts de Héliconia (49%) à la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd’hui, il a une base à Marrakech où il a construit plusieurs villas de plaisance.’’

Aujourd’hui que le Pouvoir a changé de mains, nous enten­ dons, à travers nos conseils préserver notre position de meilleure disante, au regard des stipulations de l’Appel d’offres qui s’est traduite par la transmis­sion du contrat aux fins de signa­ ture’’, a martelé, hier, Cheikh Ahmet Tidiane Ndiaye, dg de NHV­WA. Qui ajoute : ‘’nous comptons sur les nouvelles auto­rités pour que justice soit faite. Car non seulement, on est à l’heure du Contenu local. Mais aussi, on avait remporté, haut la main, l’appel d’offres internatio­nal qui fait que ce marché nous revient de droit.’’

Oumar NDIAYE

Avec Source A