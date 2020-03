Guy Marius en liberté : A qui la victoire ?

L’activiste Guy Marius Sagna a humé l’air de la liberté ce mardi 02 mars. Une nouvelle qui a surpris beaucoup de Sénégalais, car le gouvernement était resté muet sur ce dossier pendant très longtemps. Et les rares personnes qui parlaient au nom du régime de Macky Sall ne faisaient qu’attiser le feu de la haine entre les pro Guy Marius Sagna et le régime en place.

Si certains pensent que sa place est à la prison de Camp pénal, d’autres pensent que c’est une mauvaise décision de la part des décideurs. Mais ce séjour carcéral de l’activiste Guy Marius n’était bon ni pour le gouvernement, encore moins pour la population sénégalaise avec les rassemblements à l’heure de l’épidémie du coronavirus.

Dans une vidéo des confrères basés en Casamance, un vieux de plus 70 ans verse des larmes pour la libération de son fils. Même si Célestin Sagna le père de Guy Marius a été à la hauteur en conseillant à son enfant d’écouter ses détracteurs et accusateurs, le terroir de la reine Aline Sitoé Diatta n’a jamais accepté les larmes d’un vieillard dans une impunité.closevolume_off

Marius et ses camarades avaient manifesté pacifiquement au nom de tout le Sénégal contre la hausse des prix de l’électricité. Les autres manifestants ont été libérés après leurs arrestations devant les grilles du palais. Seul Guy Marius Sagna a purgé une peine de trois mois. Et c’est la seule fois que M. Célestin Sagna père de Guy Marius parle sur l’incarcération de son fils. En effet, combien ça était difficile pour ce vieux Célestin de plus de soixante ans de sortir les mots avant que son visage ne soit inondé par les larmes de la déception.

Une personne responsable qui n’a pas profité de la présence de la caméra pour brûler le Sénégal et sa région Ziguinchor. Et pourtant il lui faut juste lancer un mot de soutien pour que la Casamance réponde à son appel même pour une manifestation. Car dans la société diola la famille est sacrée. Et les générations qui ont partagé ensemble ce lien restent fidèles à leurs frères. Car les liens du bois sacrés sont plus forts que les liens de sang.

Si l’activiste Guy Marius Sagna n’était pas libre, la haine raciale et religieuse allaient prendre place dans ce pays paisible. Avec les paroles de certaines personnes comme Me Elhadji Diouf qui condamne l’activiste de » terroriste » et celles de Moustapha Cissé Lo à l’encontre des gens de la Casamance » rebelles », les partisans de Macky ne lui facilitaient pas la tâche dans sa recherche d’une paix paisible dans le Sud.

Guy Marius Sagna est originaire de la région de Ziguinchor. Son village Etomé se situe dans le département de Nyassya. Une localité qui essaye de tourner le dos à la rébellion qui a longtemps handicapé le développement du secteur. Dans cette zone les blessures de la guerre indépendantiste ne sont pas encore cicatrisées. On se rappel toujours de la tuerie de Boffa qui est organisée par les habitants de la localité.

Un guet-apens orchestré au nom de la protection de la forêt située non loin de Boffa. Mais aussi de la misère du milieu liée par le conflit entre les forces de l’ordre et la branche armée des indépendantistes pendant presque 30 ans. Etomé village originaire de l’activiste est dans le royaume du bayotte, composé de trois provinces dont deux sont au Sénégal, en l’occurrence Kaguéré et Essink.

C’est dans cette localité que se trouve les champs minés non cultivables par la population (Etomé, Santhiaba Manjack, Kaguitte etc…). A santhiaba manjack, les habitants font confiance au gouvernement, les représentants de l’Etat lancent toujours un message au régime pour déminer cette zone.

Si Guy Marius avait foi au régime en place, il allait être le premier à applaudir la mesure du chef de l’Etat. Car selon le gouvernement cette hausse doit permettre à la population rurale de bénéficier d’une électrification malgré la distance. Et le village de Marius est toujours dans l’obscurité. Et pourtant la zone se trouve sur la route nationale allant vers le Cap skirring . Seul la population de Nyassia bénéficie de l’électricité, avant que les poteaux hautes tensions ne traversent le bayotte pour le royaume d’Oussouye.

Aujourd’hui l’activiste est considéré comme le digne représentant du pays de la Téranga. Car sa participation dans les différentes luttes témoigne son amour pour les intérêts de son peuple. Même s’il avait librement choisi son camp de militant. Son arrestation n’a rien à voir avec le combat des patriotes de Ousmane Sonko.

Même si les rumeurs de sa libération ne font que circuler sur la pression des activistes et la menace d’une lettre au Vatican. La libération de Guy Marius ne fera qu’agrandir la démocratie sénégalaise.

Car les jeunes des pays limitrophes sont accueillis et formés pacifiquement par nos activistes. Ce pays est le symbole de la démocratie grandissante, car le Sénégal est l’idole des pays de la sous région. Une libération qui est venue à point, car non seulement les jeunes d’Etomé ont voulu manifester pour la libération de leur frère, et calmer ces jeunes affamés d’en découdre avec ce régime. Guy Marius Sagna a profité de cette liberté pour un « Kakouméne » (bain purificatrice) et dialoguer avec eux pour calmer les nerfs.