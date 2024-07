Goudomp: Intoxication alimentaire à Kolane, plusieurs personnes évacuées à l’hôpital causé par…

Tout est parti d’un petit déjeuner de bouillie à base de mil. Cette bouillie est accompagnée avec du lait préparé, hier matin à l’occasion d’une cérémonie funéraire du 7ème jour. Après la lecture de coran, les femmes ont distribué la bouillie de mil jusque dans les maisons environnantes.

Mais vers 20 heures, tous ceux qui avaient consommé ce repas matinal ont eu des diarrhées, des vomissements et de terribles maux de ventre rapporte un jeune du village joint au téléphone. La case de santé du village, ne pouvant prendre en charge toutes les victimes, bon nombre d’entre elles, 147 selon une autorité locale, ont été évacuées aux centres de Goudomp et de Samine et aux postes de santé de Simbandi balante et de Diattacounda.

Selon nos sources, l’un des seaux qui contenaient le lait caillé n’était pas couvert. Et une salamandre ou ”gecko” y aurait pissé. C’est qui a provoqué l’intoxication alimentaire qui n’a pas encore fait de pertes en vie humaine même si plusieurs sont encore sous perfusion.