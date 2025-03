Tivaouane : L’hôpital El Hadji Malick Sy bientôt prêt à accueillir ses premiers patients

Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que l’hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane, dont les travaux sont achevés à 98 %, sera opérationnel d’ici juin ou juillet. Cet établissement ultramoderne de 300 lits, érigé sur une superficie de 24 000 m², marque une avancée majeure dans l’offre de soins de la région. Il comprendra plusieurs pôles spécialisés, dotés d’équipements de pointe en réanimation et en diagnostic, garantissant ainsi une prise en charge de haute qualité.

Toutefois, avant son ouverture officielle, plusieurs défis stratégiques doivent être relevés. Le recrutement et la formation du personnel médical et paramédical sont des priorités absolues, afin d’assurer une maîtrise optimale des équipements de dernière génération. Par ailleurs, la mise en place d’un système de maintenance préventive est essentielle pour garantir la pérennité et l’efficacité des infrastructures et des dispositifs médicaux.

Le ministre a également souligné l’importance d’un modèle de gouvernance centré sur le patient, visant à offrir des soins accessibles, efficaces et humanisés. Ce projet d’envergure, piloté par le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), a mobilisé un investissement de plus de 46 milliards de FCFA. La présence de divers services étatiques sur le site constitue un atout majeur pour assurer un fonctionnement optimal et durable de l’établissement.

L’hôpital El Hadji Malick Sy s’annonce ainsi comme un pôle d’excellence médicale, destiné à renforcer le système de santé et à répondre aux besoins croissants des populations de Tivaouane et des régions environnantes.