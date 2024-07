« Produire et Consommer Sénégalais »:le SPIS,s’engage !

Le Salon de l’Industrie s’est tenu au King Fahd Palace les 27 et 28 juin 2024. Organisé par le SPIS, le Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal, il regroupe 26 acteurs de l’industrie sénégalaise reconnus, et plusieurs autorités publiques, tous désireux de promouvoir et soutenir durablement l’économie nationale.

Fort d’une expertise conjuguée de ses membres, le SPIS, qui s’exprime au nom des industries partenaires, a sensibilisé avec succès le grand public et a soutenu activement les acteurs de l’industrie sénégalaise à travers la réflexion collective du « Produire et Consommer Local », tout au long des Assises de l’Entreprise de cette année 2024, organisées par le CNP*.

En effet, la situation de l’industrie locale reste un défi majeur à l’heure actuelle (importations de masse sur des produits pourtant fabriqués localement, taxes locales difficilement soutenables pour les entreprises, habitudes de consommation parfois trop ancrées au détriment des produits sénégalais). En parallèle, de nombreuses entreprises œuvrent tous les jours pour produire 100% localement mais doivent être soutenues par une démarche de consommation engagée au niveau national.

C’est dans le cadre de cette expo-conférence sur l’Industrie Sénégalaise qu’une charte d’engagement a été signée par l’ensemble des membres du SPIS, ceci représentant une initiative collective forte de ce syndicat patronal, pour soutenir l’économie locale. A travers cette charte, les industries s’engagent à promouvoir une économie sénégalaise durable et à renforcer les liens entre les producteurs et les consommateurs sénégalais.

Ces engagements industriels reposent sur 8 principes fondamentaux :

1-Prioriser l’achat des matières premières et produits locaux en réduisant de façon significative les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs,

2-Offrir des produits de haute qualité, respectant les normes environnementales et sanitaires, en informant en toute transparence les consommateurs sur l’origine des produits et les conditions de leur production,

3-Réduire l’empreinte carbone et favoriser au maximum le principe d’économie circulaire

4-Créer des emplois locaux et collaborer avec des entreprises locales,

5-Sensibiliser le grand public et l’accompagner dans leur engagement à consommer sénégalais

6-encourager l’innovation dans les processus tout en préservant les traditions sénégalaises, 7-Adopter des pratiques commerciales éthiques et solidaires

8-Apporter plus de distinction et de singularité aux produits fabriqués au Sénégal, afin que leur production locale soit reconnue et certifiée par un label 100% Sénégal.

En tant que porte-voix du secteur privé national, le SPIS continuera de renforcer son message et de dynamiser de façon collective la voix de nombreux industriels sénégalais, fiers de s’engager dans la production et la consommation locale à travers leur activité

Il entend rassembler les consommateurs sénégalais autour d’un mouvement commun qui s’engage à être acteur de sa consommation, soit d’être des « consom’Acteurs » raisonnés et fiers de leurs convictions. Il entend créer un lien fort avec les communautés en les aidant à comprendre leur impact sur l’industrie locale et à assumer leur rôle citoyen, dont les valeurs de consommation ne peuvent que rayonner sur le territoire.

Aujourd’hui, les membres du SPIS sont convaincus que produire et consommer local est essentiel pour le développement économique, social et environnemental du Sénégal.

Fort d’une expertise conjuguée de ses membres, le SPIS, qui s’exprime au nom des industries partenaires, a sensibilisé avec succès le grand public et a soutenu activement les acteurs de l’industrie sénégalaise à travers la réflexion collective du « Produire et Consommer Local », tout au long des Assises de l’Entreprise de cette année 2024, organisées par le CNP*.

En effet, la situation de l’industrie locale reste un défi majeur à l’heure actuelle (importations de masse sur des produits pourtant fabriqués localement, taxes locales difficilement soutenables pour les entreprises, habitudes de consommation parfois trop ancrées au détriment des produits sénégalais). En parallèle, de nombreuses entreprises œuvrent tous les jours pour produire 100% localement mais doivent être soutenues par une démarche de consommation engagée au niveau national.

C’est dans le cadre de cette expo-conférence sur l’Industrie Sénégalaise qu’une charte d’engagement a été signée par l’ensemble des membres du SPIS, ceci représentant une initiative collective forte de ce syndicat patronal, pour soutenir l’économie locale. A travers cette charte, les industries s’engagent à promouvoir une économie sénégalaise durable et à renforcer les liens entre les producteurs et les consommateurs sénégalais.

Ces engagements industriels reposent sur 8 principes fondamentaux :

1-Prioriser l’achat des matières premières et produits locaux en réduisant de façon significative les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs,

2-Offrir des produits de haute qualité, respectant les normes environnementales et sanitaires, en informant en toute transparence les consommateurs sur l’origine des produits et les conditions de leur production,

3-Réduire l’empreinte carbone et favoriser au maximum le principe d’économie circulaire

4-Créer des emplois locaux et collaborer avec des entreprises locales,

5-Sensibiliser le grand public et l’accompagner dans leur engagement à consommer sénégalais

6-encourager l’innovation dans les processus tout en préservant les traditions sénégalaises, 7-Adopter des pratiques commerciales éthiques et solidaires

8-Apporter plus de distinction et de singularité aux produits fabriqués au Sénégal, afin que leur production locale soit reconnue et certifiée par un label 100% Sénégal.

En tant que porte-voix du secteur privé national, le SPIS continuera de renforcer son message et de dynamiser de façon collective la voix de nombreux industriels sénégalais, fiers de s’engager dans la production et la consommation locale à travers leur activité

Il entend rassembler les consommateurs sénégalais autour d’un mouvement commun qui s’engage à être acteur de sa consommation, soit d’être des « consom’Acteurs » raisonnés et fiers de leurs convictions. Il entend créer un lien fort avec les communautés en les aidant à comprendre leur impact sur l’industrie locale et à assumer leur rôle citoyen, dont les valeurs de consommation ne peuvent que rayonner sur le territoire.

Aujourd’hui, les membres du SPIS sont convaincus que produire et consommer local est essentiel pour le développement économique, social et environnemental du Sénégal.