Énergie : Le Sénégal branché sur l’avenir avec ducab

Le Sénégal a franchi une étape importante dans sa stratégie de modernisation énergétique avec la réception de câbles haute tension de 220 kV, fournis par Dubaï Cable Company (Ducab). Ces équipements de pointe joueront un rôle stratégique dans le renforcement des infrastructures électriques, notamment à Dakar, où la demande énergétique connaît une croissance exponentielle.

L’objectif des autorités sénégalaises est ambitieux et clair : garantir un accès universel à l’électricité d’ici 2026. Ce plan s’inscrit dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE), une feuille de route nationale qui vise à transformer le paysage énergétique du pays. Renforcement des capacités énergétiques : Les nouveaux câbles permettront d’améliorer la stabilité et l’efficacité des réseaux électriques, réduisant ainsi les coupures de courant fréquentes. Réduction des inégalités d’accès : En mettant l’accent sur les zones rurales, souvent marginalisées, cette initiative contribuera à combler l’écart entre les zones urbaines et rurales. Accompagnement de la croissance urbaine : Avec une urbanisation rapide, notamment à Dakar, l’infrastructure modernisée répondra aux besoins des ménages, des entreprises et des industries. Un Partenariat Sénégal-Émirats Arabes Unis en Pleine Expansion .Cette avancée technologique marque également un tournant dans les relations économiques et stratégiques entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Livraison par Ducab : La fourniture des câbles reflète l’expertise et l’engagement de Ducab dans le développement d’infrastructures critiques. Coopération renforcée : Grâce aux efforts de la Chambre internationale de Dubaï, environ 150 rencontres bilatérales ont été organisées entre des entreprises sénégalaises et émiraties, favorisant des échanges commerciaux et technologiques. Des Retombées Concrètes pour les Sénégalais. Pour la population, cette modernisation se traduit par : Un meilleur accès aux services essentiels : Santé, éducation et communication bénéficieront d’une alimentation électrique fiable. Des opportunités économiques accrues : Les petites entreprises, souvent pénalisées par des coupures fréquentes, pourront fonctionner de manière continue et compétitive. Une amélioration des conditions de vie : Une alimentation électrique stable permet une meilleure sécurité et un confort accru au quotidien. Alors que le Sénégal se rapproche de son objectif de 2026, ce projet symbolise un engagement fort envers un développement durable et inclusif. La coopération avec des acteurs internationaux comme Ducab renforce non seulement les capacités du pays, mais positionne également le Sénégal comme un exemple en matière de transformation énergétique en Afrique subsaharienne.