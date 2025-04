Revue presse Sénégal: entre révélations politiques, crises sociales et fiertés sportives

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 19 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et gouvernance

Biram Soulèye Diop fait la une de L’Info avec un titre fort : « Une bénédiction pour Birame S. Diop », soulignant un probable soutien ou avancement politique important.

Libération évoque une affaire de blanchiment impliquant le directeur d’une structure de la diaspora.

Plusieurs journaux (Rewmi, Sud Quotidien) mentionnent les travaux du Conseil constitutionnel et ses avis, notamment sur la situation institutionnelle du pays.

Grand Panel et WalfQuotidien mettent en lumière des pressions sur le pouvoir liées aux syndicats, et des enjeux sur les ressources naturelles (gaz, douanes).

L’actualité politique est marquée par une recomposition des forces et une pression croissante sur les institutions, entre ambitions personnelles, revendications syndicales et débats autour des ressources naturelles. Le climat politique reste tendu, avec un besoin évident de dialogue et de transparence.

Justice et sécurité

Le Quotidien annonce que le parquet a ouvert les sacs de riz dans l’affaire Force Covid, allusion à une enquête de détournement.

EnQuête parle de la loi du silence, suggérant une opacité ou un mutisme institutionnel sur des sujets sensibles.

24 Heures et Sud Quotidien abordent des tensions syndicales à l’université (notamment avec le SUDEMS).

Les investigations judiciaires se multiplient, traduisant une volonté de reddition des comptes, mais aussi une certaine opacité dénoncée par la presse. Les tensions dans les sphères éducatives et institutionnelles appellent à une réforme en profondeur pour apaiser le climat social.

Économie et ressources naturelles

Grand Panel et Les Échos traitent du partage des ressources gazières, avec une Côte d’Ivoire mieux lotie que le Sénégal, ce qui suscite débat.

L’Éveil et Le Soleil parlent de coopérations économiques avec la Chine et d’investissements en Afrique.

Les enjeux autour du gaz et des partenariats économiques révèlent une concurrence régionale accrue. Le Sénégal est appelé à mieux défendre ses intérêts stratégiques pour garantir un développement équitable et durable.

Société et culture

Le Soleil met à l’honneur un grand homme du théâtre, Amadou Cissé, soulignant son parcours et ses contributions culturelles.

Scoop retrace le parcours de Dembo Sakho, figure engagée pour la justice et la démocratie.

Les médias soulignent l’importance de la mémoire culturelle et de l’engagement citoyen, à travers des portraits inspirants. Cela montre un besoin de figures exemplaires dans une société en quête de repères et de cohésion.

Sport

Record, Rewmi Sports, et Stades reviennent sur : Le lancement du championnat national U17 Les ambitions de Maître Augustin Senghor, en pleine campagne élective à la FSF. La finale CAN U20, avec un clin d’œil à Serigne Saliou Dia.



Le sport sénégalais est en pleine effervescence, avec une dynamique positive autour des jeunes catégories et des instances sportives. Cela reflète un vivier de talents et un espoir collectif qui fédère au-delà des clivages sociaux.

