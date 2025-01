M. Tall, récidiviste, arrêté pour une tentative de meurtre à ...

La brigade de recherches de Faidherbe a procédé à l’arrestation de M. Tall, un individu déjà connu pour ses antécédents criminels, accusé de tentative de meurtre, de coups et blessures volontaires, ainsi que de menace de mort. Cet événement soulève une nouvelle fois la question de la réinsertion des anciens détenus au Sénégal.

Après avoir purgé une peine de cinq ans d’emprisonnement pour une agression mortelle survenue aux Parcelles Assainies, M. Tall avait été remis en liberté en 2023. Toutefois, ce dernier n’a pas réussi à se réintégrer à la société et a rapidement replongé dans la criminalité. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2024, à Dieuppeul, il a pris pour cible un mécanicien, P. Flavien, dans le but de lui voler son téléphone portable. Le mécanicien ne s’est pas laissé faire et une violente altercation a éclaté. M. Tall, armé d’un couteau, a poignardé P. Flavien à plusieurs reprises. La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où un certificat médical lui a été délivré, stipulant une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Alors que M. Tall a été rapidement appréhendé par les forces de l’ordre, son complice, M. Sarr, est encore en fuite. Le média Kawtef souligne que cette affaire remet sur le devant de la scène le débat autour de la récidive et des obstacles à la réintégration sociale des anciens détenus.