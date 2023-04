Tribunal de Dakar : Surprise sur la nomination du procureur adjoint après 2 mois d’ancienneté

Ça bouge encore dans la magistrature ! Amary Faye Procureur d’Etat adjoint à la Haute Cour Hors de la classe de Dakar a été assigné à Tambacounda. Une mission qui fait beaucoup de bruit, car il n’a fait que deux mois de service après sa nomination au Conseil supérieur de la magistrature.

Amary Faye n’aura fait que deux mois en tant que procureur de la République adjoint près le Tribunal de grande instance Hors classe de Dakar. Il a été affecté à Tamba. Saliou Sy alias « Zaf » est son successeur.

Surprise !

Une décision surprise d’autant plus que Amary Faye a été promu à ce poste lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 20 février 2023. Et le nom de son successeur circule déjà. Il s’agit de Saliou Sy, plus connu sous le pseudo « Zaf ». « De Dakar à Tamba et deux mois seulement dans ce maillon stratégique du parquet de la République, ça ne peut être qu’une sanction », confie une source à emédia.

La chancellerie

En revanche, du côté de la chancellerie, on tente de minimiser. « Il n’y a rien de plus normal qu’un magistrat soit affecté. Et je précise que le procureur adjoint n’est pas le seul à être concerné par ce mouvement qui s’est fait à la suite d’une série de consultations à domicile », soutient un fonctionnaire de la Chancellerie. Il affirme qu’il s’agit d’une vingtaine d’affectations résultant d’une série de consultations à domicile.