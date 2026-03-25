C’est maintenant officiel. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vient d’annoncer avoir bien reçu l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

«L’appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0», précise le TAS dans son communiqué de presse consulté par Seneweb sur le site web de l’instance arbitrale mondiale du Sport.

Ce que demande le Sénégal dans son recours

Et ce que demande la partie sénégalaise, c’est que «la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN», rapporte le TAS. «La FSF demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d’appel jusqu’à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés», ajoute l’instance arbitrale du Sport.

Ainsi, le TAS annonce qu’une formation arbitrale sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi. Il précise qu’un appelant dispose d’un délai de vingt jours pour déposer un mémoire d’appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les intimés disposent d’un autre délai de vingt jours pour répondre.

«A ce stade de la procédure et compte tenu de la demande de suspension de délai formulée par la FSF, il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances de la procédure, ni d’indiquer quand une audience sera fixée», précise le TAS dans son document.