Coupe d’Afrique Rugby : Le Sénégal révéle sa liste

Le sélectionneur du XV sénégalais a révélé aujourd’hui la liste des joueurs qui représenteront le Sénégal lors de la première phase de la Coupe d’Afrique des Nations (Rugby Africa Cup). Cette annonce intervient quelques jours avant le départ de l’équipe pour l’Ouganda, où se déroule la compétition du 18 au 29 juillet au Mandela National Stadium.

La Coupe d’Afrique de rugby à XV réunit les huit meilleures équipes du continent : la Namibie, le Kenya, l’Algérie, le Zimbabwe, l’Ouganda, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. À l’issue de ce tournoi, l’équipe, qui terminera à la huitième position, sera éliminée et ne participera pas à la dernière phase de la CAN 2025, qui est également qualificative pour la Coupe du Monde 2025.

Le Sénégal entame la compétition avec un match éliminatoire crucial contre le Kenya le 20 juillet à 10h GMT. La rencontre promet d’être intense, chaque équipe cherchant à sécuriser une place pour les phases finales de la CAN 2025.

La délégation sénégalaise quitte Dakar pour Kampala le 16 juillet afin de se préparer adéquatement pour ce défi continental. L’équipe compte sur le soutien de ses fans pour franchir cette étape importante et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2025.

La liste des 28 joueurs retenus:

Piliers: Mamadou CISSÉ (Larochelle), Fernandez CORRÉA (Massy), Abdou DIEYE (Bedarides), Ousmane NDIAYE (Union St Denis-Drancy), Mamadou NDIAYE Mor (Tulle), Mamadou SARR (Asfa)

Talonneur: Kaba CISSÉ (Union St Denis – Drancy), Moustapha NDIAYE (St-Yriex)

Deuxième ligne: Bouna FALL (Salles), Tony LANAUVE (Cs Nuiton), Moctar SOUGOUFARA (Sarcelles), Lamine SYLLA (Union St Denis-Drancy)

Troisième ligne: Khadim CISSÉ (Piacenza), Cheikhou DANFAKHA (Le Havre), Abdelkarim FOFANA (Rouen Normandie Rugby), Abdou LOM (Asfa)

Demis de mêlée: Babacar BA (Cusset), Demba KANE (Union St Denis-Drancy), Assane NDIAYE (Requins),

Demis d’ouverture: Ismail BARRADA (St Medard), Mamadou NDIAYE (Chartes Rugby),

Centre : Alassane SAGNA (Cusset), Cheikh SANHA (Coq Luguevin), Abou SY (Asfa)

Ailiers: Djibi DIALLO (Vannes), Insa THIOR (Asfa)

Arrières : Saibo SAKHO (Epernay), Ameth SALL (Jambars).