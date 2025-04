Décès du Pape François : tous les matchs de Serie A reportés

A la suite du décès du Pape François, la Ligue italienne de football a annoncé le report de tous les matchs de Serie A initialement prévus ce jour.

« Suite au décès du Saint-Père, la Lega Nazionale Professionisti Serie A annonce que les matchs programmés aujourd’hui dans le cadre de la Serie A Enilive et du championnat Primavera 1 sont reportés à une date ultérieure », a déclaré la Ligue dans un communiqué publié sur X (anciennement Twitter).

Le pape François, premier jésuite et premier pape latino-américain, s’est éteint ce lundi de Pâques, à l’âge de 88 ans. Sa disparition marque la fin d’un pontificat profondément tourné vers les plus démunis, les réformes internes de l’Église et les appels insistants à la paix et à la justice sociale.

Élu le 13 mars 2013 à l’issue de la renonciation historique de Benoît XVI, Jorge Mario Bergoglio — archevêque de Buenos Aires et connu pour sa simplicité — devient le premier pape non européen depuis près de 1 300 ans. Il choisit le nom de François, en hommage à Saint François d’Assise, symbole de pauvreté, de paix et de fraternité.

Le pape s’est éteint à l’aube du lundi 21 avril, au Vatican. Le communiqué du Saint-Siège évoque un décès consécutif à des complications respiratoires, après des semaines de convalescence. Il laisse derrière lui une Église transformée, en marche vers plus de collégialité et d’ouverture.