Assemblée nationale : Voici la liste des députés qui ont boycotté la venue de Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko se trouve au moment ou ces lignes sont écrites, à l’Assemblée nationale pour répondre aux Questions d’actualité des députés. Cette première séance d’échanges directs entre le chef du gouvernement et les parlementaires, depuis sa nomination, revêt une importance particulière dans le contexte politique actuel.

Cependant, la rencontre se déroulera sans une frange importante de l’opposition. Selon le journal Les Échos, le groupe parlementaire Takku-Wallu, ainsi que plusieurs députés non inscrits notamment Thierno Alassane Sall et Anta Babacar Ngom , ont décidé de ne pas prendre part à la session. Le boycott est également observé par des députés membres du mouvement Nouvelle Responsabilité, tels que Amadou Bâ, Cheikh Oumar Ann et Moussa Hamady Sarr.

Initialement prévue la semaine dernière, l’intervention d’Ousmane Sonko avait été reportée en raison du décès du khalife général des Layènes. La reprogrammation de cette séance intervient donc dans un climat politique tendu, marqué par des divergences persistantes entre le pouvoir et une partie de l’opposition parlementaire.