Météo : L’Anacim annonce l’arrivée d’orages et de pluie avec des vents forts dans…

Dans un bulletin météo annoncé précédemment, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonçait de la pluie et des orages à l’Est du pays. Mais dans un bulletin mis à jour ce vendredi 12 juillet, l’agence annonce que ces activités pluvio-orageuses vont évoluer dans d’autres zones du pays.

“Les orages et pluies modérées à fortes annoncées plus tôt à l’Est évolueront avec des vents forts vers Linguère, le Centre (Kaffrine, Kaolack, Diourbel et Fatick) et le Sud-ouest (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) durant la matinée d’aujourd’hui allant à l’après midi. Il pleut présentement dans les régions de Matam, Kedougou et Tamba“, a annoncé l’Anacim ce vendredi.

L’agence donne également des recommandations pour se protéger des vents forts et des intempéries à venir.

“- Attacher ou ranger les objets susceptibles d’être emportés par le vent

– Protéger le bétail

– Éviter de se déplacer ou de rester sous les arbres

– Se tenir à l’écart des structures métalliques et des cours d’eau

– Fermer les fenêtres et les portes

– Débrancher les appareils électriques pour éviter les surtensions.

– Limiter les déplacements non essentiels.

– Conduire prudemment.

– Se tenir informé des consignes des autorités locales”