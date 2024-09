Urgent: Le groupe parlementaire BBY va déposer une motion de censure contre le gouvernement de Sonko

La bataille d’opinion et les combats de procédures engagés entre le groupe parlementaire BBY et Yewwi Askan Wi depuis leur élection comme 14e législature de l’assemblée nationale du Sénégal, ne cessent de se poursuivre et de révéler de grandes surprises au sein de l’hémicycle.

Ce 02 Septembre 2024, alors que tous les yeux des citoyens sénégalais sont fixés sur leurs écrans de télévisions ou autres appareils audiovisuels pour suivre la séance plénière portant sur le projet de loi de dissolution du CESE et du CCT, les députés, vedettes du jour se sont encore manifestés par la tenue de propos souvent déplacés, des piques lancés de part et d’autre et des prises de positions partisanes.

Et contre toute attente, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, invité à prendre la parole après plusieurs heures de débats polémiques, très controversés et entrecoupés quelques fois par des ruptures causées par des incidents, a annoncé que son alliance politique va déposer dés demain, mardi 03 septembre 2024, une motion de censure pour faire tomber le gouvernement formé par le premier ministre, Ousmane Sonko.