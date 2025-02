Contribution : De la nécessité de sécuriser nos sites pétroliers offshore ( Par Mor Ndiaye Mbaye)

Les champs pétroliers et gaziers actuels au Sénégal sont situés en mer, excepté celui de Gadiaga. Cela pose le problème de la sécurisation de ces sites face aux innombrables menaces auxquelles ils sont exposés. Le contexte de ce besoin de sécurisation est étroitement lié aux risques et menaces qui pèsent sur ces installations, ainsi qu’à l’importance stratégico-économique de l’industrie pétrolière en général. La protection de ces sites est cruciale non seulement pour garantir la sécurité des travailleurs et de l’environnement, mais aussi pour assurer une production continue de pétrole et de gaz, dans le respect des normes et diligences environnementales. Les éventuelles implications géopolitiques et financières de toute menace potentielle sur ces sites nécessitent une attention particulière.

Nous aborderons dans cette brève réflexion sur les risques et menaces, les normes internationales, les technologies de sécurité, la formation du personnel et les défis. Le but est moins de donner un avis d’expert ou des leçons, puisque je n’en suis pas un, que de juste poser le débat, tout en donnant au lecteur non averti, une compréhension de l’importance de cette question dans ses différentes ramifications et inviter les experts métiers à se prononcer.

Principaux risques et menaces

Les sites pétroliers offshore sont exposés à une variété de risques et menaces, incluant ceux d’origine naturelle tels que les ouragans, les tsunamis, les séismes et les tempêtes. Ces calamités naturelles peuvent causer des dommages importants aux installations pétrolières. En sus de ces risques naturels, s’ajoutent le fait que les sites pétroliers offshore font face à d’autres menaces provenant du facteur humain, tels que les actes de piraterie, le sabotage, le vol, la négligence, le non-respect des procédures et diligences sécuritaires et les attaques terroristes. Ces risques peuvent mettre en péril la sécurité des employés et la viabilité économique des opérations pétrolières mais aussi l’environnement.

Au plan naturel, les types de risques qui menacent les sites pétroliers offshore sont nombreux et dévastateurs. Les ouragans peuvent causer des vents violents et des vagues dévastatrices qui endommagent les plates-formes et les installations. Quant aux tsunamis et aux séismes, ils peuvent potentiellement détruire les infrastructures sous-marines et entraîner des fuites de pétrole. De plus, les tempêtes peuvent perturber les opérations et mettre en danger la vie des travailleurs. La prise de mesures de sécurité appropriées pour mitiger ces risques de catastrophe est essentielle pour atténuer leurs conséquences et protéger ainsi les sites pétroliers offshore contre de telles calamités.

Risques humains

Le facteur humain représente une non moins sérieuse menace pour la sécurité des sites pétroliers offshore. Les actes de piraterie dans certaines régions maritimes exposent les travailleurs et les installations pétrolières à des dangers énormes. Le sabotage et le vol d’équipements peuvent causer des pertes financières importantes et, par conséquent, mettre en péril la continuité des opérations. De plus, les attaques terroristes ciblant les sites pétroliers offshore ont le potentiel de causer des dégâts majeurs et de perturber l’approvisionnement mondial en pétrole. Au Sénégal, comme certainement dans la plupart des cas ailleurs, les pêcheurs artisanaux pénètrent souvent dans les zones d’emprise des installations pétrolières qui constituent des récifs de reproduction des poissons et deviennent ainsi des vecteurs d’accidents. Il est par conséquent, impératif de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour contrer ces risques humains et assurer la sûreté des sites pétroliers offshore.

Normes et réglementations internationales

La criticité de cette question de sécurisation des sites pétroliers offshore a amené la communauté internationale à élaborer plusieurs normes et réglementations supra nationales, telles que celles établies par l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Ces normes visent à garantir la sécurité des opérations offshore, en couvrant des aspects tels que la conception et la construction des installations, la prévention de la pollution, les mesures de sécurité et de sauvetage, ainsi que la formation du personnel. De plus, la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) fixe des normes spécifiques pour la gestion des déchets et la protection de l’environnement marin. Ces réglementations jouent un rôle crucial dans la sécurisation des sites pétroliers offshore en établissant des normes universelles que les différents acteurs (institutionnels, entreprises, opérateurs, communautés) doivent respecter pour prévenir les accidents et les incidents environnementaux.

Technologies et équipements de sécurité

La sécurité des installations sur les sites pétroliers offshore est assurée grâce à une variété de technologies et d’équipements mondialement utilisés. Cela comprend des systèmes de surveillance avancés tels que des caméras de vidéosurveillance, des capteurs de mouvement et des systèmes de détection d’intrusion. En outre, des équipements de sécurité sont utilisés pour contrôler l’accès aux zones sensibles, tels que des barrières de contrôle d’accès, des lecteurs de cartes d’identité et des serrures biométriques. Pour les fuites de gaz toxiques mortels, des détecteurs de gaz sont systématiquement utilisés dans les zones d’exposition. Ces technologies et équipements sont essentiels pour garantir la protection des sites pétroliers offshore et des personnels, contre les menaces potentielles. Elles permettent une surveillance continue et une réponse rapide aux menaces éventuelles.

La mise en place d’un système de surveillance avancé combiné à des patrouilles de sécurité régulières permet de contrer les risques d’intrusion, de sabotage et de terrorisme. Grâce à l’utilisation de technologies de pointe telles que des caméras thermiques et des drones de surveillance, on parvient à détecter et empêcher des tentatives d’intrusion sur ses plateformes pétrolières et ainsi juguler des menaces. L’utilisation de moyens d’intervention rapide comme des embarcations de sauvetage et des hélicoptères médicalisés constitue un maillon essentiel dans le dispositif de sécurisation des sites. Enfin, une collaboration étroite avec les autorités locales et les forces de sécurité est essentielle pour renforcer davantage la protection des sites. Cette approche proactive et multifacette est très efficace pour assurer la sûreté et la sécurité des opérations sur les sites pétroliers offshore.

Formation et sensibilisation du personnel aux mesures de sécurité

La formation du personnel aux mesures de sécurité est d’une importance capitale pour garantir la sécurisation des sites pétroliers offshore. Il est essentiel que tout le personnel, qu’il s’agisse des opérateurs sur le terrain ou du personnel de soutien, soit pleinement conscient des différents risques et des procédures de sécurité à suivre en cas d’urgence. Déjà il est exigé à tout travailleur offshore de disposer d’un certificat en cours de validité, prouvant son aptitude à survivre en mer en cas d’incident, à dispenser les premiers secours et à prendre des mesures de sécurité incendie ; il s’agit du Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training – Helicopter Underwater Escape ou BOSIET – HUET.

Des sessions de formation régulières doivent être organisées pour assurer que le personnel soit bien informé sur l’utilisation des équipements de sécurité, les protocoles en cas d’incident, et les dernières normes de sécurité. De plus, la sensibilisation continue sur les risques potentiels lors des opérations quotidiennes est cruciale pour maintenir un niveau élevé de vigilance et de conformité avec les mesures de sureté établies.

Défis et enjeux de la sécurisation des sites

La sécurisation des sites pétroliers offshore présente de nombreux défis et enjeux, notamment en raison de l’environnement hostile qui abrite les opérations. Les conditions météorologiques extrêmes, telles que les tempêtes et les ouragans, représentent des défis majeurs pour la sécurité des installations offshore. De plus, la distance éloignée de ces sites par rapport aux côtes peut compliquer les opérations de secours en cas d’incident. Les menaces humaines telles que les actes de sabotage et de terrorisme sont également des enjeux importants à prendre en compte. Enfin, la protection de l’environnement marin est un défi crucial, car toute fuite de pétrole peut avoir un impact dévastateur sur les écosystèmes marins et les zones côtières.

Conclusion et recommandations

La sécurisation des sites pétroliers offshore est un défi complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Il est crucial de prendre en compte à la fois les risques naturels et humains, ainsi que les normes et réglementations internationales en matière de sécurité et de sureté. De plus, l’utilisation de technologies de pointe telles que les systèmes de surveillance et de contrôle d’accès est essentielle pour garantir la protection des sites pétroliers offshore. L’accent doit être mis sur le renforcement de la formation et la sensibilisation du personnel aux mesures de sécurité, ainsi que la poursuite de la recherche et le développement de nouvelles technologies de sécurité adaptées à l’environnement offshore.