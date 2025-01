Baye Modou Fall, plus connu sous le pseudonyme de Boy Djiné, a fait son apparition ce mercredi 15 décembre devant le juge du deuxième cabinet du tribunal de Diourbel. Selon les informations rapportées par Les Échos et lues sur le site de nos confrères de Kawtef, Boy Djiné a été extrait de la prison de Rebeuss, où il séjourne depuis décembre 2023, afin d’être entendu pour approfondir l’enquête en cours suite à son arrestation.

L’arrestation de Boy Djiné avait eu lieu le 6 décembre 2023, aux alentours de 4 heures du matin, par les agents de la Brigade de recherches de Thiès. Il se déplaçait alors sur l’autoroute à péage, en direction de Touba, en compagnie de quatre présumés complices. Les autorités soupçonnent ce groupe d’avoir projeté un cambriolage. Cet événement est survenu cinq mois après une précédente libération de Boy Djiné.

Les charges pesant sur Boy Djiné et ses complices sont multiples : association de malfaiteurs constituée en bande organisée, falsification et usage de faux en écriture dans des documents administratifs, utilisation et apposition de fausses plaques d’immatriculation, conduite sans permis, ainsi que tentative de vol en réunion aggravé par une effraction et l’usage d’un véhicule, perpétré la nuit.

Considéré comme un détenu présentant un risque élevé d’évasion suite à divers incidents similaires par le passé, Boy Djiné a été transféré à la prison de Rebeuss, reconnue pour son niveau de sécurité supérieur à celui de la prison de Diourbel.

L’information de cette comparution a également été relayée par Kawtef, qui souligne le caractère spectaculaire de l’arrestation de Boy Djiné.