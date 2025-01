Scandale financier : deux anciennes DAGE sous le radar du parquet

Selon des informations relayées par L’Observateur, deux anciennes Directrices de l’administration et de l’équipement (DAGE), ayant servi sous la présidence de Macky Sall, sont sous le feu des projecteurs du parquet financier. Ces dernières, soupçonnées d’irrégularités présumées dans leur gestion, seraient sur le point d’être arrêtées. Cependant, le journal n’a pas révélé leurs identités ni précisé les ministères où elles officiaient, accentuant le mystère autour de cette affaire qui suscite déjà beaucoup d’interrogations.

Parmi les accusées, une Inspectrice du Trésor est particulièrement ciblée. Les enquêtes menées par les organes de contrôle de l’État auraient mis au jour des irrégularités graves dans sa gestion. Elle est notamment accusée d’avoir effectué des paiements pour des marchés prétendument fictifs, présentés comme ayant été réalisés pour le compte du ministère où elle officiait comme DAGE. Interrogée sur ces soupçons, cette responsable n’aurait pas été en mesure de produire des justificatifs convaincants, selon les informations du quotidien. Cette absence de documentation a renforcé les suspicions de mauvaise gestion et de pratiques frauduleuses. La seconde DAGE visée par cette enquête aurait, quant à elle, été mise en cause par un rapport d’audit révélant une gestion douteuse des fonds publics. Bien que les détails précis de ces irrégularités n’aient pas encore été dévoilés, les conclusions des auditeurs semblent accablantes. L’Observateur affirme que son arrestation est imminente, marquant ainsi une étape cruciale dans cette affaire. Ces révélations viennent une fois de plus souligner la nécessité d’un renforcement des mécanismes de contrôle et de transparence dans la gestion des deniers publics. Cette affaire, si les faits sont avérés, pourrait représenter un nouveau coup dur pour l’intégrité de l’administration publique sénégalaise. Le parquet financier semble déterminé à faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements, témoignant d’une volonté affichée de lutter contre la corruption et les pratiques frauduleuses. En attendant plus de détails officiels, l’opinion publique reste suspendue aux prochaines évolutions de ce dossier qui pourrait éclabousser davantage l’administration.