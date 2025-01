Scandale du Prodac : Irrégularités, accusations et l'ombre d'une crise politique"

L’affaire du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac) est devenue un véritable scandale financier au Sénégal, exposant des irrégularités graves dans la gestion des fonds publics. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) révèle une série de manquements imputés à l’ancien ministre Mame Mbaye Niang, et met en lumière une gestion qui suscite de vives critiques.

En 2017, un contrat de 29,6 milliards de FCFA a été signé entre le Prodac et la société israélienne Green 2000. Initialement approuvé sans problème, ce contrat est aujourd’hui au cœur des controverses. L’audit de l’IGF a mis en évidence : Le non-respect des clauses contractuelles par Green 2000. L’absence de garanties suffisantes. Des décaissements effectués malgré des alertes sur des anomalies graves. L’ancien ministre est accusé d’avoir autorisé des paiements en faveur de Green 2000, en dépit des dysfonctionnements relevés. Il aurait également négligé de prendre des mesures correctives face aux violations répétées du contrat, contribuant à une gestion défaillante des fonds publics. Les dysfonctionnements ont eu des répercussions négatives sur les objectifs du Prodac, notamment l’impossibilité d’établir un lien entre les décaissements réalisés et les infrastructures prévues. Cette gestion défaillante a également affecté l’efficacité du programme dans son ensemble. L’affaire a conduit à des interpellations et enquêtes approfondies. Mamina Daffé et Ibrahima Cissé, deux figures impliquées, ont été arrêtés. Khadim Bâ, dirigeant de Locafrique, a également été entendu en prison. Un Pool judiciaire financier a été mis en place pour enquêter sur cette affaire complexe. Des investigations supplémentaires, notamment auprès de cabinets notariaux, visent à identifier les responsabilités des différents acteurs, y compris celles de Mame Mbaye Niang, actuellement hors du Sénégal. Le rapport a aussi pris une tournure politique. Ousmane Sonko, devenu Premier ministre, a récemment évoqué ce document devant ses partisans. Selon lui, ce rapport a joué un rôle déterminant dans les controverses ayant affecté sa candidature à la présidentielle de 2024. Sonko a affirmé disposer du document pour poursuivre les enquêtes et éventuelles poursuites. Cette affaire met en lumière les défis de la gestion des fonds publics au Sénégal. Elle suscite des interrogations sur la transparence, la responsabilité, et la capacité des institutions à prévenir de telles dérives. En attendant les conclusions finales de l’enquête judiciaire, l’affaire Prodac reste un symbole des dysfonctionnements dans la gouvernance publique et un sujet de débat majeur dans l’opinion publique sénégalaise.