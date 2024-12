VIH/SIDA à Sédhiou : la propagation continue.........

Sédhiou se classe troisième au niveau national pour la prévalence du VIH/SIDA avec un taux de 1,6%, révèle l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS). Cette situation a été détaillée hier par Massogui Thiandoum, Directeur technique de l’ANCS, lors d’une audience avec le gouverneur de la région.

Plusieurs facteurs de risque ont été soulignés, notamment les carences dans l’offre de soins, la pauvreté endémique et les frontières perméables qui favorisent la mobilité. La mission à Sédhiou vise à sensibiliser et coordonner les efforts pour inverser cette tendance inquiétante.Le taux de Sédhiou est préoccupant par rapport à la moyenne nationale de 0,3%. Son emplacement à proximité de plusieurs pays accentue le problème, avec une forte affluence de malades étrangers venant se soigner dans la région. Ces flux, combinés à des lacunes structurelles et socio-culturelles, rendent la population vulnérable.L’ANCS œuvre pour un engagement collectif des acteurs locaux afin de renforcer les politiques de santé et améliorer les indicateurs d’ici 2030. L’adjoint au gouverneur, Ba Ousmane Danfakha, a promis une collaboration active avec des interventions rapides, notamment par l’envoi de cliniques mobiles dans les zones reculées.