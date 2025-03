Un accident de la circulation a eu lieu ce dimanche soir aux environs de 19h30 à hauteur du village de Barandama, dans la commune de Inor, région de Sédhiou. Un minicar transportant des passagers qui revenaient d’un enterrement a violemment percuté un camion en panne, immobilisé sur la chaussée.

Plusieurs blessés ont été dénombrés, dont une jeune fille se trouvant dans un état critique. L’alerte a rapidement été donnée, permettant l’intervention des gendarmes de Boukiling et des sapeurs-pompiers de la 43e Compagnie d’incendie et de secours qui ont assisté les victimes.

Les blessés ont été pris en charge et évacués vers le Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou pour des soins d’urgence. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet accident et éventuellement situer les responsabilités.