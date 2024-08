C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, les ex et actuel directeurs généraux de Emedia Invest sont dans de beaux draps. A en croire des informations en notre possession, les journalistes Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop doivent passer le plus gros de leurs temps à recueillir les conseils de leurs avocats et les prières de leurs marabouts. Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo, ils ont reçu des convocations des mains des agents du commissaire Bara Sangharé de la SU pour se présenter à leur unité en début de semaine.

Ce sera d’abord Alassane Samba Diop pour ce lundi matin et il sera suivi par son ainé Mamoudou Ibra Kane, le patron du mouvement “Demain, c’est maintenant!” et un des alliés du candidat malheureux de la présidentielle, Amadou Ba, de Benno. Selon des sources judiciaires câblées par Kéwoulo, ils seront entendus dans le cadre d’une plainte déposée à leur encontre par l’homme d’affaire Abdoulaye Sylla, le patron de Ecotra. Ce dernier, proche de l’ancien président du Sénégal, avait investi une fortune dans la constitution d’un capital financier pour le groupe “Emedia Invest.” Qui ambitionnait de concurrencer le groupe GFM.

Alors que ni les investisseurs comme les administrateurs du groupe ne se sont encore prononcés sur l’affaire, Kéwoulo a appris que Abdoulaye Sylla veut connaitre le sort réservé à une fortune de deux milliards de F CFA qu’il a investis dans le projet. Et, il se dit qu’il est écarté de la gestion du groupe Emedia. Selon des sources au fait de l’affaire, “les administrateurs du groupe ont profité du fait que Abdoulaye Sylla soit dans des démêlés avec le pouvoir de Macky Sall et quitte le Sénégal pour faire main basse sur ses biens.”

Dans sa plainte déposée contre ses anciens partenaires, Abdoulaye Sylla a fait savoir que « dans une gestion totalement opaque», lui et ses associés ont découvert que la société Emedia Invest avait accusé une perte d’exploitation cumulée de quatre milliards et continuaient de fonctionner en dehors de toutes les règles en matière de société comme il le sera précisé par la suite. Mais surtout que les deux directeurs successifs ont, par des opérations nébuleuses et en dehors de toute convention, constitué -certainement avec des fonds de la société et des prétendus versements dont la réalité reste à prouver- un compte courant de plus de 855 millions au profit de la société Emedia Rédacteurs, une société détenue par Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et Boubacar Diallo.