Séries de convocation et d’arrestation: Un ancien Dage a pris la fuite en quittant le pays

Les enquêtes relatives à l’utilisation des fonds Force COVID-19 s’enchainent et se poursuivent depuis la première vague de convocation lancée lundi dernier. Selon le journal Les Échos, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre les personnes soupçonnées d’arrangement avec l’orthodoxie dans l’utilisation des fonds Force Covid-19.

L’affaire est confiée à la DIC, qui a lancé une vague d’arrestations et envoyé une flopée de convocations, ce mardi 15 avril. Parmi les directeurs des administrations générales et de l’équipement ( Dage ) incriminés des ministères sous l’ancien régime, figure celui du ministère des Mines et de la Géologie, Alassane Diallo.