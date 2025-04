Contribution : Les cas suspects du Covid, de l’hôpital au Parquet !( Par Abdou Khadre Sano)

C’est une affaire de santé publique, me dit-on. Cependant, pour cette variante, la médecine est déclarée incompétence, d’autant plus le virus ne s’attaque plus aux organes de l’homme, mais à sa CUPIDITÉ. Voilà pourquoi, dame justice travaille à isoler des cas suspects. Cette maladie nous aura, davantage, prouvé l’ampleur de la cupidité humaine et de son manque d’empathie envers son prochain.

On comprend mieux la raison pour laquelle, pour protéger ses voisins le Sénégal refuse la sortie du territoire des cas suspects.

En attendant la confirmation de ces cas par la justice, je reprends mon masque qui ne fait pas partie du lot des 5milliards commandé auprès des nos tailleurs.