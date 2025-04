Partenariat Sénégal-Chine : El Malick Ndiaye et Hu Chunhua scellent une vision commune pour un partenariat stratégique et durable

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce mardi 15 avril 2025, le Vice-Président de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Monsieur Hu Chunhua, à la tête d’une délégation de haut niveau.

Lors de son intervention, Monsieur Hu Chunhua a exprimé ses sincères remerciements au Président El Malick Ndiaye pour l’accueil chaleureux réservé à lui-même ainsi qu’à sa délégation. Il a salué la solidité et la vitalité des relations d’amitié et de coopération entre la Chine et le Sénégal, en mettant particulièrement en avant l’excellence des liens entre les deux chefs d’État, Leurs Excellences Bassirou Diomaye Faye et Xi Jinping.

Prenant la parole à son tour, le Président de l’Assemblée nationale a réaffirmé le caractère exemplaire des relations sino-sénégalaises. Il a souligné l’importance croissante de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), et a insisté sur la nécessité de la renforcer, tant sur le plan économique qu’à travers la diplomatie parlementaire.

Monsieur El Malick Ndiaye a également mis en lumière les nombreuses convergences de vues entre les Présidents Faye et Xi Jinping sur les grandes questions politiques et économiques internationales, traduisant une vision commune en faveur d’un monde multipolaire, plus équitable et solidaire.

Il a ensuite présenté la vision stratégique du Président Bassirou Diomaye Faye à l’horizon 2050, articulée autour de trois piliers : la souveraineté, la justice et la prospérité, dans une dynamique de transformation profonde du Sénégal.

Le Président de l’Assemblée nationale a par ailleurs salué les avancées remarquables de la Chine dans le secteur agricole, exprimant le souhait que le Sénégal puisse s’inspirer de cette expérience pour améliorer sa productivité et renforcer sa souveraineté alimentaire.

Enfin, il a partagé avec la délégation chinoise les grandes réformes engagées pour moderniser l’Assemblée nationale du Sénégal et en faire une institution encore plus efficace, transparente et proche des citoyens.