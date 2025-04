Revue presse Sénégal: Entre redressement économique, justice en action et espoirs sportifs mesurés

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 16 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Justice

Macky Sall visé par la justice : Beaucoup de titres comme Sud Quotidien, Les Échos, L’Obs, Libération, Pop rapportent que l’ancien président Macky Sall est dans le collimateur de la justice, notamment sur la gestion des ressources publiques.

Ibrahima Ndoye actif : Le procureur a émis 25 ordres d’arrestation, selon Libération.

Haute Cour de Justice activée : Plusieurs responsables politiques, dont Mansour Faye, seraient concernés (L’Obs, Sud Quotidien).

Cas de corruption : EnQuête parle d’un “magistrat droit dans ses bottes”, peut-être en réponse aux critiques sur l’indépendance de la justice.

Le pays entre dans une phase de reddition des comptes, marquée par une activation des institutions judiciaires. La mise en accusation d’anciens hauts responsables, dont Macky Sall, symbolise une volonté de rupture avec l’impunité, mais pose aussi la question de la neutralité de la justice dans un contexte post-électoral. La suite des procédures sera déterminante pour la crédibilité de l’État de droit.

Économie et Agriculture

Subvention historique : Plusieurs journaux comme Le Soleil, L’As, Yoor-Yoor et L’Éveil annoncent une subvention agricole de 130 milliards de FCFA, une mesure inédite du gouvernement pour soutenir l’agriculture en 2025.

Investissement fiscal : Le Sénégal prévoit 1 361 milliards de FCFA pour la numérisation fiscale, selon L’Éveil.

Le gouvernement semble miser sur l’autosuffisance et la modernisation de l’économie nationale, avec des investissements massifs dans l’agriculture et le numérique. Cela traduit une volonté de rompre avec la dépendance alimentaire et de renforcer la gestion fiscale et digitale de l’État. Reste à voir comment ces fonds seront gérés et les résultats concrets sur le terrain.

Société

Direct News dénonce une machine « à cash » discriminatoire contre les Africains.

Point Actu alerte sur une « pandémie d’empoisonnements » chez les fournisseurs, DAGE et entrepreneurs.

Les Échos évoque les nouvelles arrestations dans l’affaire Macky Sall.

La société sénégalaise reste fragile face aux inégalités et aux soupçons de corruption. Les révélations sur des discriminations systémiques et une possible « pandémie d’empoisonnements » témoignent d’un climat social tendu, où les citoyens demandent plus de transparence, de justice et de protection de leurs droits.

Sport

Football – Ligue des Champions : Le PSG et le Barça se qualifient dans la douleur (Point Actu Sport, Rewmi Sports). Le PSG élimine Aston Villa en souffrant (Point Actu Sport).

Mondial Beach Soccer : Ngalla Sylla a dévoilé sa liste de joueurs (Rewmi Sports).

Koulibaly et Cie critiqués : Les Lions n’ont pas convaincu (Record).

Malgré des résultats mitigés, le sport continue d’être un exutoire pour la population, surtout en ces temps politiquement chargés. Les qualifications de clubs comme le PSG et le Barça entretiennent l’enthousiasme des fans, mais les performances des Lions indiquent un besoin de réajustement dans la gestion et la préparation des équipes nationales.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.