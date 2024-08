Touba : Incinération de faux médicaments d’une valeur de 53 millions de FCfa

Suite à une importante saisie de médicaments, par le tribunal de grande instance de Diourbel, il a été procédé, vendredi, à l’incinération de produits pharmaceutiques sous la supervision de l’autorité administrative. Amadou Sow, adjoint au préfet de Mbacké a présidé la cérémonie, après avoir invité les pharmaciens du département pour procéder à l’inventaire exhaustif et à l’évaluation des médicaments confisqués.

Le préfet a félicité le procureur de la république, le commissariat spécial de Touba et les pharmaciens. M. Sow a ensuite invité les populations à se procurer des médicaments auprès des pharmacies agréés par l’Etat du Sénégal. Selon Farba N. Ngom, substitut du procureur du Tribunal de Grande instance de Diourbel, cette séance d’incinération fait suite à deux décisions majeures rendues par la justice en mars et novembre 2023, condamnant deux prévenus pour exercice illégale de la profession de pharmacien et ordonné la confiscation des médicaments saisies. Ce sont 1483 médicaments contrefaits d’une contre-valeur de 53.735.717 FCfa.

Et dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits, c’est un pas qui vient d’être franchi. Ousseynou Mbaye, membre du Syndicat privé des pharmaciens du Sénégal, a remercié les autorités administratives judiciaires et les forces de défenses et de sécurités et les pharmaciens qui ont contribué à comptabiliser ces médicaments saisis dans des dépôts clandestins à Darou Marnan et en face de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. Leur rôle en tant que pharmacien, dit-il, est de sensibiliser.

Mamadou DIEYE

LeSoleil_Digital