Sortie du franc CFA: Ousmane Sonko revient sur sa déclaration et soutient que le gouvernement prendra...

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la volonté du gouvernement de rompre avec le franc CFA, qu’il juge incompatible avec les ambitions du Sénégal.

« Le FCFA ne cadre pas avec notre vision. Le président l’avait amorcé lors de sa dernière sortie », a-t-il déclaré devant les députés lors des questions d’actualité à l’Assemblée nationale. Pour Sonko, une réforme monétaire est inévitable, mais elle doit se faire avec méthode : « On ne peut venir au pouvoir et faire table rase de tout. Il faut du temps et une bonne méthode ».

Deux options sont envisagées : une réforme concertée avec les partenaires de l’UEMOA ou une sortie unilatérale. « Soit la monnaie sera changée avec nos partenaires de l’UEMOA, soit nous prendrons nos responsabilités. Nous nous sommes fixés des délais », a-t-il soutenu.

Au-delà du dossier monétaire, le chef du gouvernement a également évoqué la place de l’Afrique dans l’économie mondiale. « L’Afrique doit être le prochain moteur de l’économie mondiale », a-t-il affirmé, appelant à un sursaut stratégique continental.