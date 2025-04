Bébé calciné à la clinique Madeleine : Deux ans de prison requis contre le pédiatre, l’infirmière et l’aide-soignante

Plus de trois ans après la mort d’un nourrisson à la clinique de la Madeleine, le procès s’est tenu en audience spéciale, lundi devant le Tribunal correctionnel de Dakar. Dans son réquisitoire, le parquet a demandé la peine de deux ans de prison dont six mois ferme, à l’encontre du pédiatre, de l’infirmière et de l’aide-soignante, pour homicide involontaire. En revanche, le ministère public a plaidé la relaxe pour tous, pour mise en danger de la vie d’autrui.

Le 7 octobre 2021, le bébé de Redah Saleh et Karima Yassine naît sans complications apparentes. Mais dès le lendemain, le pédiatre, le Dr Hussein Joubaly, diagnostique une jaunisse précoce et prescrit une photothérapie. Le nourrisson, qui avait d’abord été admis en néonatalogie, a ensuite été placé sous lumière bleue, un traitement courant mais sensible.

Selon le père, qui a livré son récit en larmes à la barre, le personnel de la clinique aurait été évasif le matin du 9 octobre, lorsqu’il a souhaité voir sa fille. Il lui aura fallu attendre plusieurs heures avant d’apprendre l’impensable : le décès du nouveau-né. « Ma fille était calcinée. Elle avait 41 degrés de température et le corps brûlé. La salle était inadéquate, la machine obsolète et la surveillance inexistante », a-t-il dénoncé.

Mais au-delà du choc, c’est la gestion de la phase post-mortem qui a profondément meurtri les parents. Le père affirme avoir appris que des prélèvements avaient été envoyés à l’étranger sans leur consentement, dans l’éventualité d’une maladie génétique rare. « Il s’agit d’une suspicion fallacieuse d’épidermolyse bulleuse », affirme-t-il. « Nous avons eu un autre enfant ensuite, mais pas naturellement. Ce traumatisme a brisé quelque chose en nous », a-t-il confié, la voix tremblante.

À la barre, les prévenus ont présenté leur version des faits. L’aide-soignante Adji Seynabou Diallo a été la première à être entendue. Elle affirme avoir trouvé le bébé inerte vers 6 heures du matin. Elle a alors alerté le pédiatre, qui a tenté de le réanimer sans succès. Elle affirme que la peau du bébé était bleue à ce moment-là.

Le parquet a écarté le chef de mise en danger de la vie d’autrui, faute d’éléments suffisamment probants, mais a souligné la gravité des manquements: absence de scope, défaut de surveillance technique et clinique, personnel débordé. Il a requis la relaxe du directeur, estimant qu’aucune faute ne pouvait lui être personnellement imputée.

Pour les autres prévenus, il a demandé deux ans de prison, dont six mois ferme, assortis de 300 000 F Cfa d’amende chacun. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple; arguant qu’aucun lien direct n’avait été établi entre les fautes reprochées et le décès de l’enfant. Les parents, représentés par leurs conseils, ont réclamé 200 millions de F Cfa de dommages et intérêts à chacun des mis en cause, ainsi qu’un milliard de F Cfa à l’encontre de la clinique.

Le jugement a été mis en délibéré. La décision sera rendue le 23 juillet prochain, livre l’Observateur.