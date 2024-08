Turquie: Vive bagarre au parlement, deux députés blessés

Le Parlement turc a été le théâtre d’une bagarre hier vendredi lors d’un débat houleux sur le cas de Can Atalay, un député d’opposition emprisonné. Tout a commencé quand le parlementaire Ahmet Sik, du même parti que Atalay, a pris la parole pour critiquer le gouvernement à propos du traitement infligé à son collègue.

Des coups au niveau des yeux

Le député du parti au pouvoir Alpay Ozalan, visiblement irrité par les dires de Sik, lui a décoché un coup de poing. S’en est suivi une bagarre générale, puisqu’une dizaine de membres du Parlement sont intervenus, soit pour défendre Sik ou pour protéger Alpay Ozalan. La rixe a duré environ une demi-heure.

Au moins deux députés de l’opposition ont reçu des coups au niveau des yeux. Ils appartiennent au Parti de l’égalité des peuples et de la démocratie (DEM) et au Parti républicain du peuple (CHP). Plus tard, Ahmet Sik, a traité les membres du parti au pouvoir de « terroristes ».

Can Atalay, condamné à 18 ans de prison

Il faut dire que la session parlementaire était consacrée à l’examen de la décision de la Cour constitutionnelle, celle de restituer à M. Atalay, son mandat de député. Cet opposant purge une peine de 18 ans de prison pour avoir tenté de renverser le régime de Recep Tayyip Erdogan, de compérage avec Osman Kavala, un philanthrope, qui a depuis écopé de la prison à perpétuité.