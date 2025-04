Assemblée nationale : Voici les propos de Ousmane Sonko qui ont choqué Thierno Alassane Sall

La séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale ce lundi a été marquée par une vive sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, visant un député de l’opposition qu’il accuse d’avoir participé à la braderie du pétrole et du gaz sénégalais en 2017.

Bien que non nommé, Thierno Alassane Sall, leader du parti République des Valeurs et ancien ministre de l’Énergie, qui avait boycotté la séance, s’est senti directement visé et a répliqué avec fermeté.

« Il y a un député, qui fait partie de ceux qui ont fui le débat, qui prétend incarner des valeurs. Il fait partie de ceux qui avaient signé en 2017 une cession de notre gaz avec BP sans prendre le soin de faire toutes les diligences requises. Il fait partie de ceux qui ont brader notre pétrole et notre Gaz, il est toujours là à parler. Il devait venir là qu’on puisse y débattre », a lancé Ousmane Sonko depuis l’hémicycle en parlant des ressources naturelles.

La réaction de Thierno Alassane Sall n’a pas tardé. Sur sa page Facebook, il dénonce une attaque sans fondement : « Encore une fois, Ousmane Sonko s’égare des vraies préoccupations des Sénégalais pour s’adonner à son sport favori : la calomnie. Sa méthode est connue : insulter, accuser sans preuve, puis défier en public avant de fuir le débat. » Puis, il lance un défi pour la tenue d’un débat:« J’accepte. Je demande à la presse d’organiser ce débat. J’ose croire qu’il ne se dérobera pas. Qu’il ait le courage de ses mots. Gor ca wax ja. »