Djinaky: l’armée déploie un dispositif pour traquer les malfaiteurs

La tension est montée d’un cran à Djinaky dans le sud pays, où l’armée a lancé une vaste opération de sécurisation. Selon des sources militaires, un important dispositif aérien a été déployé, signe de la gravité de la menace et de la volonté des forces armées de reprendre le contrôle total de la zone.

L’opération, toujours en cours ce mercredi, vise à traquer et neutraliser toute menace potentielle. Des unités spéciales sont engagées sur le terrain pour localiser les malfaiteurs signalés dans la région ces derniers jours.

« L’objectif est clair : restaurer la sécurité et garantir la libre circulation des personnes et des biens », a confié une source sécuritaire proche du dossier. Aucun bilan officiel n’a encore été communiqué, mais des patrouilles terrestres et aériennes quadrillent la zone en permanence.

Dans la soirée du lundi 14 avril 2025, une violente attaque s’est produite dans le village de Djinaky, situé dans le département de Bignona. Des individus, armés et non encore identifiés.