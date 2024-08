Emedia : Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop attendus à la police à 11h30, suspense pour …

Selon Les Échos, Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop sont convoqués à la Sûreté urbaine, ce lundi 19 août à partir de 11 h30. Ils font l’objet d’une plainte de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla pour abus de biens sociaux dans la gestion du groupe de presse Emedia Invest.

Sylla serait le propriétaire dudit groupe. Kane en était le directeur général avant qu’il quitte ses fonctions pour entrer en politique. Diop est son successeur à la tête de l’entreprise.

Dans sa plainte, Abdoulaye Sylla cite deux autres figures d’Emedia Invest : Boubacar Diallo alias DJ Boubs et le journaliste Mamadou Ndiaye. L’homme d’affaires pointe l’ouverture d’un compte courant, doté de 800 millions de francs CFA, au nom d’une structure dénommé «E-Media Rédacteurs» et détenue par «Boubs», Ndiaye, Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop.

Mais pour l’instant, seuls les deux derniers mis en cause sont convoqués à la Sûreté urbaine. «Aucune convocation n’est adressée à Boubacar Diallo et Mamadou Ndiaye. Nos radars croient savoir que les dirigeants du cabinet Garecgo devaient aussi être auditionnés, mais ce n’est pas encore programmé», rapporte Les Échos.