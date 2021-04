Une séance de photos pour le mannequin Pape Abdou Ndiaye et le photographe espagnol Pedro Pablo Vinales Guillen a atterri au tribunal de Dakar.

Dans l’observateur, le jeune mannequin de 23 ans qui devait poser nu pour des séances de photos devant le photographe espagnol a fini par entretenir des rapports sexuels avec ce dernier. Après avoir filmé la scène, le mannequin a usé de la vidéo intime qu’il détenait pour faire un chantage à Pedro Pablo Vinales Guillen afin de lui soutirer de l’argent.

Dégoûté par le comportement du mannequin, Pablo, aidé par son ami Ibrahima Gaye engage deux nervis qui vont séquestrer et tabasser Pape Abdou Ndiaye et son ami Junior. Les deux risquent une peine de 2 ans dont 1 an ferme ont été requis contre Ibrahima Gaye pour complicité de séquestration.