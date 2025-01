Tragédie sur la VDN 3 : Un jeune conducteur condamné à un an de prison ferme

Le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a tranché : Ismaël Camara, un conducteur de 21 ans, écope d’un an de prison ferme et d’une amende de 500 000 F CFA. Cette sentence survient après un drame survenu le 28 décembre 2024 sur la VDN 3, où un mécanicien de renom, Pape, a tragiquement perdu la vie.

Ce dernier a été percuté par le véhicule d’Ismaël Camara, avant d’être traîné sur une distance effroyable de 300 mètres. Jugé coupable d’homicide involontaire, de mise en danger de la vie d’autrui, de conduite sous l’emprise de stupéfiants et de détention de drogue, Ismaël Camara a vu le tribunal retenir l’intégralité de sa responsabilité dans cette affaire. Cependant, les six passagers présents à bord, trois garçons et trois filles, ont été relaxés faute de preuves suffisantes, ajoutant une touche de mystère à cette affaire.