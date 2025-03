La légende de la boxe poids lourd George Foreman décède à l’âge de 76 ans

Connu sous le nom de Big George sur le ring, l’Américain a construit l’une des carrières les plus remarquables et les plus durables du sport, remportant l’or olympique en 1968 et remportant le titre mondial des poids lourds à deux reprises, à 21 ans d’intervalle – le deuxième faisant de lui le champion le plus âgé de l’histoire à 45 ans.

Il a perdu son premier titre contre Muhammad Ali lors de leur célèbre combat Rumble in the Jungle en 1974. Mais au total, il a cumulé un total étonnant de 76 victoires, dont 68 par KO, soit presque le double de celui d’Ali.

Foreman a pris sa retraite en 1997, mais pas avant d’avoir accepté d’apposer son nom sur un gril à succès – une décision qui lui a rapporté des fortunes qui ont éclipsé ses gains de boxe.

Le magazine Ring, souvent surnommé la Bible de la boxe, le décrit comme « l’un des plus grands poids lourds de tous les temps ». « [Il] restera à jamais dans les mémoires comme une icône du sport. »

Foreman est né à Marshall, au Texas, le 10 janvier 1949, et a été élevé avec six frères et sœurs par une mère célibataire dans le Sud américain ségrégué. Il a abandonné l’école et s’est tourné vers les vols de rue avant de finalement trouver son exutoire sur le ring. Il a remporté la médaille d’or des poids lourds aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico, à l’âge de 19 ans, avant de passer professionnel et de remporter 37 combats consécutifs. Il n’a perdu que cinq combats au cours de sa carrière.

Il a battu le champion en titre invaincu Joe Frazier à Kingston, en Jamaïque, en 1973, le mettant au tapis six fois au cours des deux premiers rounds.

Son combat de boxe de 1974 contre Ali à Kinshasa, au Zaïre, aujourd’hui République démocratique du Congo, reste l’un des combats de boxe les plus célèbres de tous les temps. Ali, l’homme le plus âgé, était l’outsider après avoir été déchu de sa couronne sept ans plus tôt pour avoir refusé d’être enrôlé dans la guerre du Vietnam.

Foreman a évoqué ce combat légendaire 50 ans plus tard dans une interview accordée en octobre à BBC World Service Newshour , expliquant que tout le monde pensait qu’il allait décimer Ali. « Oh, il ne va pas tenir un seul round », avait prédit le boxeur, comme le prédisaient les experts à l’époque. Foreman a déclaré à la BBC qu’il était généralement « très nerveux » et avait des « papillons dans le ventre » avant tout match de boxe, mais cette nuit-là, c’était la nuit la plus « confortable » qu’il ait ressentie. Mais le rusé Ali a utilisé une tactique qui est devenue plus tard connue sous le nom de « rope-a-dope », qui a épuisé Foreman, l’obligeant à lancer des centaines de coups avant qu’Ali ne se déchaîne sur lui au huitième round et ne marque un KO.

Après une deuxième perte professionnelle, Foreman a pris sa retraite en 1977 et est devenu ministre ordonné à l’Église du Seigneur Jésus-Christ au Texas, qu’il a fondée et construite. Il a déclaré à la BBC que sa défaite contre Ali était devenue la « meilleure chose qui me soit jamais arrivée », car elle l’a finalement conduit à « faire passer mon message » par la prédication.