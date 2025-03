Sénégal : Des enseignants certifiés pour renforcer l’apprentissage de l’anglais dès l’école primaire

Dans le cadre de la réforme visant à intégrer l’anglais dès l’école primaire, une vingtaine de professeurs et formateurs en anglais ont reçu, ce vendredi, leur Certificat accrédité en formation des enseignants (ACTE). Cette formation, dispensée par le British Council, vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et à garantir un apprentissage efficace et adapté aux jeunes apprenants.

Présente à la cérémonie de remise des certificats, Juliette John, ambassadrice de Grande-Bretagne à Dakar, a salué cette avancée significative dans la coopération bilatérale en matière d’éducation. « Aujourd’hui, nous célébrons la réussite des premiers formateurs diplômés ACTE du Sénégal. Ce programme illustre parfaitement la collaboration entre le Royaume-Uni et le Sénégal dans l’apprentissage de la langue anglaise », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné l’impact de cette initiative, qui permettra de doubler le nombre de formateurs d’enseignants qualifiés à travers le pays.

Le programme ACTE, conçu et mis en œuvre par le British Council avec le soutien de l’ambassade du Royaume-Uni, repose sur des méthodes pédagogiques interactives et inclusives, adaptées aux besoins des élèves et des enseignants. Selon un document officiel, « ce programme s’inscrit dans les initiatives du British Council pour le développement professionnel des formateurs d’enseignants ».

Cette formation a bénéficié à des enseignants issus de 12 régions du Sénégal, dont huit femmes, et marque une étape essentielle dans la mise en œuvre de la réforme linguistique pilotée par le ministère de l’Éducation nationale. L’enseignement de l’anglais dès le préscolaire et l’élémentaire est entré en vigueur au Sénégal le 13 décembre 2024, avec une phase pilote déployée dans chaque Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF). Lors du lancement de cette réforme, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, avait souligné l’importance stratégique de cette initiative : « La maîtrise de l’anglais, langue internationale par excellence, est un impératif pour permettre à nos enfants d’embrasser un avenir riche en opportunités. Cette réforme connecte notre éducation aux enjeux globaux et traduit notre ambition d’offrir une éducation de qualité à tous ».

Avec cette nouvelle génération de formateurs certifiés, le Sénégal franchit une étape décisive vers une éducation bilingue, mieux alignée sur les défis du monde contemporain.