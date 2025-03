Mondial 2026 – Qualification en jeu : Les Lions du Sénégal face à leur destin contre le Togo

Après leur match nul (0-0) face au Soudan, samedi soir à Benghazi (Libye), les Lions du Sénégal sont rentrés à Dakar ce dimanche . Cette rencontre comptait pour la cinquième journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. L’information a été confirmée par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Sans tarder, les Lions ont quitté Benghazi dès le coup de sifflet final, à bord d’un vol spécial affrété par Air Sénégal. À leur arrivée à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), ils ont rejoint leur hôtel à Diamniadio afin de récupérer et préparer leur prochain défi.

Dès cet après-midi, les hommes de Pape Thiaw reprendront l’entraînement, avec en ligne de mire leur confrontation face au Togo, prévue ce mardi au stade Abdoulaye Wade.

À l’approche de cette rencontre décisive, le Sénégal joue gros. Un succès contre les Éperviers est impératif pour rester dans la course à la qualification. Les Lions devront non seulement s’imposer, mais aussi espérer un faux pas du Soudan et de la République Démocratique du Congo (RDC), leurs concurrents directs pour la première place du groupe B.

L’enjeu est de taille, et le groupe devra faire preuve de détermination et d’efficacité pour renouer avec la victoire et garder ses ambitions intactes.