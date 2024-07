Diogo Costa?sur ses 3 tirs au but arrêtés : “je devais suivre mon instinct et…”

Élu Homme du match après sa grande prestation lors du huitième de finale Portugal-Slovénie (0-0, 3-0 tab), Diogo Costa est entré dans l’histoire de l’Euro. Le portier de la Seleção est devenu le premier gardien de but à arrêter trois tirs au but lors d’une séance dans cette compétition. Une performance qui a marqué ses coéquipiers.

‘’C’est probablement le meilleur match de ma vie. C’est peut-être le match où j’ai le plus aidé mon équipe. J’ai suivi mon instinct. Bien sûr, nous analysons les tireurs, mais ils changent leur façon de tirer et je devais suivre mon instinct. C’est ce que j’ai ressenti. Je suis très heureux et très excité d’avoir aidé l’équipe à ce point. C’est ce qui compte le plus pour moi’’, lance-t-il en zone mixte.