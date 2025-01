Kaffrine : Plus de 2 tonnes de produits prohibés saisis par les douanes

Dans une opération majeure contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites, la subdivision des douanes de Kaffrine, dirigée par le colonel Mahmout Fall, a frappé un grand coup en 2024. Plus de 2 200 kilogrammes de produits prohibés, d’une valeur estimée à près de 19 milliards de francs CFA, ont été interceptés lors de seize affaires contentieuses.

Le colonel Fall a révélé dans un entretien avec l’APS que cette saisie inclut 969 kilogrammes de faux médicaments confisqués dans six dossiers majeurs. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie renforcée de lutte contre les trafics de tous genres. Par ailleurs, les résultats financiers de la subdivision des douanes affichent une performance impressionnante. En 2024, un total de 348 863 295 francs CFA a été collecté, marquant une augmentation de 24 millions de francs CFA par rapport à 2023, soit une progression de 107% en valeur absolue. Ces résultats témoignent de l’efficacité accrue des équipes sur le terrain et de leur engagement dans la préservation de l’économie nationale et de la santé publique.