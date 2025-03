Braquage au Lodge de Guéréo : La traque des suspects s’intensifie

Un braquage a été perpétré dans la nuit de lundi à mardi au lodge « Les Manguiers de Guéréo », un établissement hôtelier réputé pour son cadre paisible et son attrait touristique.

D’après les premiers éléments de l’enquête, plusieurs individus lourdement armés de fusils de chasse et de machettes ont pris d’assaut l’établissement. Après avoir neutralisé les vigiles, ils se sont emparés d’une somme estimée à 7 millions de francs CFA, avant de disparaître dans la nature. Cet acte criminel a semé l’émoi parmi les employés et les clients du lodge.

Dès que l’alerte a été donnée, les forces de l’ordre ont immédiatement ouvert une enquête afin d’identifier et d’appréhender les auteurs de ce braquage. La Division des Investigations Criminelles (DIC), spécialisée dans les affaires de grand banditisme, a pris en main le dossier et mobilisé ses ressources pour remonter la piste des suspects. Dans une avancée significative, les enquêteurs ont procédé hier à l’arrestation de Souleymane Ba, désigné comme le cerveau présumé de l’opération. Il a été interpellé alors qu’il circulait à Ouakam, après une filature discrète des forces de l’ordre. Selon des sources proches du dossier, son arrestation a été rendue possible grâce à un travail minutieux de recoupement et de surveillance.

Par ailleurs, les parents d’un autre suspect, actuellement en fuite, ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’avoir reçu des fonds d’origine suspecte via un service informel de transfert d’argent, connu sous le nom de « Tiak-Tiak ».

À ce stade de l’enquête, sept personnes sont en garde à vue et les investigations se poursuivent pour démanteler l’ensemble du réseau et retrouver les éventuels complices encore en cavale.

Les autorités réaffirment leur fermeté dans la lutte contre la criminalité organisée et leur engagement à assurer la sécurité des citoyens et des établissements touristiques.