Gestion des 50 milliards F CFA pour l’agriculture : Mabouba Diagne défend le bilan du gouvernement

L’ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, a récemment exigé des clarifications sur l’utilisation des 50 milliards de francs CFA annoncés lors du conseil interministériel pour le financement de la campagne agricole. Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, il a interpellé les autorités en ces termes :

« S’il vous plaît, messieurs, donnez des informations sur les résultats de la campagne agricole afin que nous puissions apprécier l’efficacité de cette dépense. » Face à cette requête, le ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, a tenu à apporter des précisions dans un entretien accordé au journal Le Soleil. Tout en exprimant son respect pour Abdoul Mbaye, le ministre a tenu à recadrer le débat en mettant en avant les actions entreprises par le gouvernement.

« Abdoul Mbaye est un grand frère que je respecte beaucoup, et il le sait. Cependant, je ne souhaite pas entrer dans un débat politique. Notre objectif est de reconstruire ce pays dans l’esprit du ‘Jub, Jubal et Jubanti’ (droiture, transparence et redressement). »

Mabouba Diagne a également insisté sur les efforts fournis par l’État pour dynamiser le secteur agricole. « Il est temps d’arrêter les spéculations. Cette année, nous avons fourni les intrants agricoles à temps, augmenté les subventions et bénéficié de conditions climatiques favorables. Grâce à ces efforts combinés, la production agricole a connu une nette amélioration. Le ministre a mis en avant la relance des usines de transformation et l’augmentation des achats de graines dans les zones rurales, signe, selon lui, d’une campagne agricole réussie. « Nous avons hérité d’un secteur en difficulté, mais nous travaillons à sa reconstruction. Les résultats sont là : les usines tournent à nouveau et la production dépasse de loin celle des campagnes précédentes. Ceux qui en doutent n’ont qu’à se rendre sur le terrain pour constater la dynamique en cours. »

En conclusion, Mabouba Diagne a rappelé que la transformation du secteur agricole nécessite du temps et des efforts soutenus.« La vérité, c’est qu’un secteur en crise ne se redresse pas en un jour. Mais nous sommes sur la bonne voie, et nous continuerons à œuvrer pour un développement agricole durable au bénéfice de tous les Sénégalais. »

Cette déclaration vise à rassurer l’opinion publique sur la gestion des fonds alloués à l’agriculture et à mettre en avant les avancées réalisées dans ce domaine stratégique