Tuberculose: Plus de 16000 cas enregistré au Sénégal en 2024

En 2024, le Sénégal a recensé 16 595 cas de tuberculose, toutes formes confondues, selon Fodé Danfakha, coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT), dans un entretien accordé à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

La tuberculose touche majoritairement les hommes, avec 11 181 cas enregistrés, contre 5 414 cas chez les femmes. Elle affecte principalement les jeunes adultes, une frange essentielle de la population active, ce qui amplifie son impact sanitaire, social et économique. Concernant la tuberculose infantile, 697 cas ont été diagnostiqués sur une cible attendue de 2 108. Ce faible taux de détection met en lumière les difficultés d’identification de la maladie chez les enfants, souvent liées à la dépendance parentale dans l’initiative de dépistage et à des obstacles d’accès aux structures de diagnostic adaptées. En matière de tuberculose multirésistante, 88 patients ont bénéficié d’une prise en charge, avec un taux de succès thérapeutique de 89 %, très proche de l’objectif de 90 %. Ces résultats témoignent de l’efficacité des stratégies mises en place, notamment l’intégration des actions de lutte contre la tuberculose et le VIH, qui a permis d’améliorer la prise en charge des patients co-infectés.

Ces données soulignent les progrès réalisés dans la lutte contre la tuberculose au Sénégal, tout en mettant en évidence la nécessité de renforcer le dépistage précoce, d’améliorer l’accès aux soins et de poursuivre les efforts pour éliminer la tuberculose comme problème de santé publique.