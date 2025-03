Forces Armées et Éducation : Une alliance stratégique pour un avenir meilleur

Le Ministère des Forces Armées et le Ministère de l’Éducation nationale ont officialisé, ce mardi 18 mars 2025, un partenariat stratégique à travers la signature d’une convention de coopération. La cérémonie, qui s’est tenue au siège du Ministère des Forces Armées, a été présidée par le général d’armée aérienne (2S) Birame DIOP, ministre des Forces armées, et M. Moustapha Mamba GUIRASSY, ministre de l’Éducation nationale.

Ce partenariat vise à mettre en place des actions concertées dans plusieurs domaines clés, notamment :La formation et la sensibilisation aux valeurs citoyennes, L’appui logistique et la réhabilitation des infrastructures scolaires, La résorption des abris provisoires pour garantir un cadre d’apprentissage plus sécurisé et adapté aux élèves. À travers cette initiative, les deux ministères réaffirment leur engagement commun en faveur de l’éducation et de la formation des jeunes générations, en associant les forces armées à la promotion de la discipline, du civisme et du respect des valeurs républicaines.

Ce partenariat illustre une volonté forte de conjuguer éducation et engagement national, en mettant l’expertise et les ressources des forces armées au service du développement du système éducatif sénégalais.